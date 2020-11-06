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'' grubu soruşturmasında 8 gözaltı kararı

, kamu kurum- kuruluşu ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdiği tespit edilen ve /KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla faaliyet yürüten '' isimli örgüt grubunun 8 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:03 ABONE OL
'Mezopotamia Hackers' grubu soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' isimli örgüt grubuna mensup 8 şüphelinin 81 ilde 411 kamu kurum-kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişim gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu şekilde PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasını yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

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'Mezopotamia Hackers' grubu soruşturmasında 8 gözaltı kararı
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