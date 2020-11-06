'Mezopotamia Hackers' grubu soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' isimli örgüt grubuna mensup 8 şüphelinin 81 ilde 411 kamu kurum-kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişim gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu şekilde PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasını yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Son dakika haberi... 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi