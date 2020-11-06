PKK'nın hackerlarına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde çok sayıda kamu kurumu sitesini hackleyen PKK/KCK terör örgütüne bağlı Mezopotamya hackers grubu mensubu 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanması içerisinde çok sayıda kurum sitesinin hacklendiği ve örgüt talimatı ile Mezopotamya hackers adlı grupta birleştikleri tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirile ilk operasyonda etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün deşifre ettiği 8 şüpheliye yönelik Ankara, Elazığ, İzmir, Şırnak, Iğdır, İstanbul, Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.