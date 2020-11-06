Şişli'de mütahit dede ve torununa silahlı saldırı düzenlendi

Şişli'de mütahitlik yapan 70 yaşındaki Celal Seymener'e ve yanındaki torunu Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Silahlı saldırı olayı dün saat 11.30 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi., Celal Seymener (70) ve torunu Celal Öztürk'ün (22) inşaat şirketine gelen isimleri henüz öğrenilemeyen baba ve oğlu alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunun darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla ateş açtıkları Celal Seymener ve Celal Öztürk'ü kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

Saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda bacaklarından yaralanan dede ve torununun otomobille Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı bilgisine ulaştı.



Silahlı saldırı sonrası polis güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerini tespit eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.