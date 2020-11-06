Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesine ait rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet! O anlar belediyenin web sitesinde canlı yayınlandı

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğunu ileri sürdü. Özkan, "Belediyenin kendi kameralarından alınan görüntüler bunlar. O görüntülerde neler olmuyor ki? Hemen onun daha öncesine gidersek, orada gizli kapılar arkasında ölüm odalarını Ankara Barosu'nun avukatları, Hayvan Hakları Masası bizzat tespit etti. Yine orada 20'ye yakın kedi öldü, öldürüldü, uyutuldu. Hayvanlar bu kışta soğuk suyla yıkanıyor. Hayvan orada kasıtlı olarak çekiliyor, kapıdan girmedi diye tekmeleniyor" dedi.