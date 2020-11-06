Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Haber'e özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi, İzmir depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan canlı yayında flaş açıklamalar | Video

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Adaylardan yana tercihimiz yok, dışarıdan takip ediyoruz. Türkiye'de iktidarın belirlenmesine asla müsaade etmeyiz.

FETÖ elebaşının ABD'den istememiz gibi doğal bir şey olamaz. Terör örgütü YPG/PKK konusunda hassasiyetiniz gözetilmeli.

Seçim sistemiyle ilgili sıkıntıyı dışarıdan gözlemliyoruz.

ABD İLE YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

S-400 yaptırım konusunda bir gerekçe olamaz. Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

Can ve mal üzerinden siyaset yapmayız ve yaptırmayız. Afet konusunda dünyada en iyi sistemlerden birini kurduk. Afet durumunda sıfırınca dakikada hareket eder konumdayız.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM NE?

Yeni yönetmeliğe göre yapılan binanın yıkılma şansı yok. Dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konut var. Okullar başta olmak üzere kamu binaları güçlendiriliyor. 1 yıl içinde İzmirlilere muhteşem binalar teslim edeceğiz. Kimin kusuru varsa bedelini ödeyecek.

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