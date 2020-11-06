Son dakika haberi: HDP binasından çıkan ajandaya tepki! "Hani çocuklar buradan gitmemişti, şimdi ne söyleyecekler?"

Bugün ajandanın ortaya çıkması ve duyulmasının ardından aileler HDP İl Başkanlığı binasına girmek istedi ancak polis izin vermedi. Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi baba Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını ifade etti., Celil ve Hediye Begdaş, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemlerini sürdürüyor. Oğlunun 14 yaşındayken HDP il binasında dağa götürüldüğünü belirten Begdaş, oğlunun montunu ve kimliğini il binası içinde ele geçirdiğini söyledi. HDP'den çıkan ajandayla söylediklerinin gerçek olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Celil Begdaş, şöyle konuştu:

"Oğlum 14 yaşındaydı. Oğlumun montunu, kimliğini il binası içerisinde yakaladım. Geçenlerde burada yapılan aramada çocuklarımızın isminin olduğu bir ajanda ortaya çıktı. Hani çocuklar buradan gitmemişti, şimdi ne diyecekler? HDP Milletvekili Remziye Tosun'a sesleniyorum, bana 'Alçak, şerefsiz' diyordun, şimdi mahkemede benim yüzüme nasıl bakacaksın. Bak isimler çıktı burada. Burada battaniyeler çıktığında sorduk 'bu nedir?' kimsenin sesi çıkmadı, sanki 5 yıldızlı oteldir burası. Biz, asker ve polis anaları, kendi evlatlarımızı istiyoruz. Biz hiçbir siyasi partiye bağlı değiliz. Ben devletle buraya gelmedin, oğlum gittiği gün şikayette bulunup buraya geldim. Ben ve bütün anne babalar evlatlarını istiyor. Bu evlatlarımız buradan gitmiş. Ben elimi Kur'an'a basarım ki oğlum buradan gitti."LI