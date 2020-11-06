Son dakika haberi: İstanbul'da kritik toplantı! Vaka sayısında yaşanan artış değerlendirildi

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen kritik toplantıda artan vaka sayısı ve salgının seyri masadaki gündem maddelerinin başında geldi. Bilindiği üzere son dönemde günlük tespit eden vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşandığı ve vakaların büyük bir çoğunluğunun İstanbul'da gerçekleştiği ifade ediliyordu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımı ile kritik toplantıda ele alınan konuları paylaştı…

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KRİTİK KORONAVİRÜS TOPLANTISI!

İstanbul vaka sayısında son dönemde rekor seviyeye ulaşılmasının ardından büyükşehirdeki son durum bugün gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında ele alındı. Salgının seyrinin konuşulduğu toplantıda, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacakların da ele alındığı ifade edildi…