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Son dakika haberi... -Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yoldaki ilk sürüşü ise yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 19:59 Son Güncelleme: 6.11.2020 20:06 ABONE OL
Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan -Göksun karayolu tamamlandı.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Yol, 80 kilometre olan ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF

ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Tamamlanan yol, ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra -Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak
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