Son dakika haberi... Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: Süre 39 dakika kısalacak

Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.