Son dakika haberi: Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Gültekin ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurdu

SON DAKİKA! MOBESE KAYITLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Cinayet mahalline yakın Kireç Sanayi Mobese kayıtlarına göre baba Selim Avcı tarafından kullanılan araç, buradan cinayetin işlendiği Yayla Bağ Evi istikametine doğru seyretti. Hakkında takipsizlik kararı verilen bir diğer isim baba Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve oğlu tarafından kullanılan aracın da Yayla Bağ evi istikametine doğru gittiği görüldü. Yine katilin kendisi, kardeşi, babası ve ortakları tarafından kullanılan Doblo marka aracın da, 15.00- 16.00 sularında işlenen cinayetten sonra 19.30- 19.40 sularında Yayla Bağ Evi'ne gittiği tespiti görmezden gelindi.