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Son dakika: Valiliğinden mesai saatine ilişkin yeni açıklama!

Son dakika bilgisine göre Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 20:39 Son Güncelleme: 6.11.2020 21:09 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Valiliğinden mesai saatine ilişkin yeni açıklama!

Son dakika açıklaması az önce geldi. Koronayla mücadele kapsamında İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: İstanbul Valiliğinden mesai saatine ilişkin yeni açıklama!
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