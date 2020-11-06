Son dakika... Uyuşturucu kuryesine HDP desteği!

29 Ekim 2020'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ölen Şerali Dereli' nin 1985 yılından buyana uyuşturucu konulu birçok suç kaydının bulunduğu, son operasyon da ise piyasa değeri 1,5 milyon TL değerindeki metanfetamini İran'dan getirdiği biliniyor.

HDP, PKK'nın katlettiği işçilerin cenazesine uğramadı

YÜKSEKOVALILAR HDP'Lİ VEKİLLERİ KINADI

Yüksekova'lı işçilerin cenaze töreni ne katılan vatandaşların ise "PKK eşittir uyuşturucudur,, HDP milletvekillerinin bölgemizde uyuşturucu kaçakçısının evine taziyeye gitmesini kınıyoruz" şeklindeki söylemleri dikkat çekti.