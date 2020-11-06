Terör örgütü, işçileri katletti: Bu ihanetin adı yok

Hakkari'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Sülo yaylası Hapurşt bölgesinde bulunan askeri üst bölgesinde yol çalışması yapan işçilere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakkari nüfusuna kayıtlı işçilerden Zeki Ölmez ve Selim Gündüz ile Vanlı Mehmet Reşat Keskin hayatını kaybetti.Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede havadan ve karadan başlattıkları operasyonlarında işçileri şehit eden teröristlerden 5'ini etkisiz hale getirdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır" açıklamasını yaptı.Yüksekova Esendere Belde Belediye Başkanı Derbaz Büyüksu, "Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yaparken saldırı sonucu şehit düşen Beldemiz Yılmaz Mahallesi'nde ikamet eden Zeki Ölmez ve Yüksekova ilçesinde ikamet eden Selim Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Büyüksu, ekmekleri peşinde koşan sivil vatandaşlara karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.Hain saldırıda hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Reşat Keskin'in biri 6 aylık 3 çocuğu bulunuyordu. Keskin'in Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde yas vardı. Keskin, Eski Eminpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda dualar eşliğine toprağa verildi.Henüz 19 yaşında olan Selim Gündüz'ün ise askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Taziyeleri kabul eden ailesi, dün evlerini Türk bayraklarıyla donattı.Teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırıya bölgeden büyük tepki geldi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar kalleş saldırıyı kınadı.Van AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Ferhat Atacan, örgütün bu gibi kirli eylemlerle asla amacına ulaşamayacağını söyledi.Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Efeoğlu, emekçilerin hedef alındığı bu gibi saldırıların kimden gelirse gelsin kabul edilemeyeceğini söyledi. Efeoğlu, "Evine ekmek götüren insanların hedef alınması kabul edilemez. Bu insanların ne günahı vardı. Bu ihanetin adı yok. Şiddetle kınıyoruz" dedi.Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er: "Hükümet bölgeye dair yatırımlarını hızla devam ettirirken, hain ellerin yeniden işbaşında olduğunu gördük. Hakkari Derecik'te sadece ailelerinin geçimini sağlayan masum insanlar hedef alındı. Bazı siyasi parti ve STK'lar neden sessiz? İkiyüzlü davranıp susmayı mı tercih edecekler."AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışhan, Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Kadir Köstekçi de saldırıyı kınadı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'de ele geçirilen dokümanlar sayesinde ortaya çıkarılan 'Asayiş Rojavaye' isimli silahlı yapı deşifre oldu. YPG'nin sözde asayiş biriminde yer alan ve kaçak yolla İstanbul'a gelen 6 şüpheli yakalandı ve haklarında dava açıldı. Şüphelilere 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.İşçileri katleden terör örgütüne çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de tepki gösterdi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 430'uncu gününe giren eylemde konuşan anne Fatma Akkuş "Bunlar Kürt değil, Kürt olamaz. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar" diyerek tepkisini dile getirdi. Baba Hacı Güger ise "Bu işçi kardeşlerimizi şehit eden terör örgütünü lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.