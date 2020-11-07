26 öğretmen terörden gözaltına alındı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı öğretmenlerin terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, söz konusu öğretmenlerin, PKK/KCK terör örgütüne müzahir görüşte olup, halen Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim- öğretim kurumlarında görev yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında, 29 öğretmeninin örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilirken, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edildi. Dün sabah Diyarbakır, Silvan, Ergani, Çınar ve Bismil ilçeleri ile Çanakkale ve Yalova'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 55 ayrı adrese yapılan operasyonlar kapsamında 29 öğretmenden 26'sı evlerinde gözaltına alındı. Öğretmenlere ait cep telefonu, bilgisayar ve bazı belgelere mahkemenin kararıyla el konuldu.