Apartman mezarlığı

İzmir depreminde 92 kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Emrah apartmanlarından geriye kalan moloz yığınları Menemen Koyundere'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araziye götürüldü. Her bir enkazın çevresi kırmızı şeritlerle çevrilirken başlarına da mezar taşını andıran ve hangi apartmana ait olduğunu gösteren tabelalar dikildi. Moloz yığınları arasında kaybolan hayatlardan geriye kalan oyuncak bebekten tencere tavaya, avukat cübbesinden klimaya, bisikletten motosiklete, valizlerden resimlere birçok eşya görenlerin yüreğini burktu. Binalarda yaşayan vatandaşların değerli eşyalarının da molozların arasında olabileceği düşünülerek alan polis korumasına alındı. Diğer bina enkazları da Kemalpaşa Sütçüler'e götürüldü. Enkaz altındaki eşyaların akıbeti önümüzdeki günlerde savcılığın aldığı kararla belli olacak.