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Ayda, normal odaya alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 7.11.2020 ABONE OL
Ayda, normal odaya alındı
İzmir depreminde, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yoğun bakımda tedavisinin tamamlanmasının ardından, hayat fonksiyonları normale dönünce, dün sabah Çocuk Cerrahi Servisinde normal odaya alındı. 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in de tedavisi aynı hastanede ve normal odada devam ediyor. Öte yandan Ayda'ya ilk tıbbi müdahaleyi yapan Konya UMKE ekibinden sağlık memuru Samet Doğançay "Ayda'nın bakışlarında bize güveni gördüm. Çok şükür damar yolunu da tek seferde açtık" dedi.
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Ayda, normal odaya alındı
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