Bülent Ersoy: Deprem beni içten yaraladı

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Satın aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelen Ersoy, İzmir depreminin kendisini derinden yaraladığını belirtti. Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu anları hatırlatan Ersoy, "O anlar beni öyle çok üzdü, yaraladı ki anlatamam. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki ben oraya da yardım yapıp gönderdim" dedi.