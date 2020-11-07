Erdoğan, Bosna Hersekli misafirini ağırladı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'i dün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan cemaatle selamlaşıp bir vatandaşla görüştü. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'i kabul etti. Erdoğan konuğunu kapıda karşıladı. İkili birlikte öğle yemeği yedi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 35'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene kutlama mesajı gönderdi. Hükümete geldiklerinde savunma sanayiindeki dışa bağımlılığın artık milli güvenliğin ötesinde ülke bekasını tehdit edecek düzeye ulaştığını gördükleri için bu konunun üzerine adeta seferberlik ruhuyla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti: "Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekâtları yürütebilmesini, savunma sanayiinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Son 5-6 yılda sürdürülen ve başarıyla bitirilen çalışmaların büyük katkısı olmuştur." ANKARA