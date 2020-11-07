Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir?

Tüm dünyada heyecanla beklenen ABD başkanlık seçimlerinde sona gelindi ülkenin yeni başkanı Joe Biden olurken öte yandan ilk siyah başkan yardımcısı olacak olan Kamala Harris de dünyanın gündemindeki yerini aldı. 55 yaşındaki yeni ABD Başkan yardımcısının Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olduğu biliniyor. Peki, Kamala Harris kimdir? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında ve kökeni ne? İşte tüm detaylar…

ABD'NİN İLK SİYAHİ BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS KİMDİR?

Donald Trump'ın seçimlerde kaybetmesi üzerine ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu. Demokrat Parti Başkan adayı ve Amerika'nın yeni başkanı Biden ise yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti. Öte yandan ülkedeki ilk siyahi başkan yardımcısı olacak isim tüm dünyada gündeme geldi…