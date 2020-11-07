Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir?

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'ın yardımcısı kimdir, kaç yaşında? 'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir?

Gelen son dakika haberi ile sonuçları belli oldu ve Amerikalılar, yeni başkan olarak demokratların adayı seçti. Öte yandan yeni ABD başkanı Joe Biden yardımcısı de gelen bu son dakika gelişmesinin ardından gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Joe Biden'ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla beraber, ülkenin ilk siyah başkan yardımcısı olacak olan Kamala Harris kimdir? Sorusu ile de araştırılmaya başlandı. Peki, Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 23:26 Son Güncelleme: 7.11.2020 23:26 ABONE OL
ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris oldu!

Tüm dünyada heyecanla beklenen başkanlık seçimlerinde sona gelindi ülkenin yeni başkanı olurken öte yandan ilk siyah başkan yardımcısı olacak olan de dünyanın gündemindeki yerini aldı. 55 yaşındaki yeni ABD Başkan yardımcısının Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olduğu biliniyor. Peki, Kamala Harris kimdir? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında ve kökeni ne? İşte tüm detaylar…

ABD'NİN İLK SİYAHİ BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS KİMDİR?

Donald Trump'ın seçimlerde kaybetmesi üzerine ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu. Demokrat Parti Başkan adayı ve Amerika'nın yeni başkanı Biden ise yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti. Öte yandan ülkedeki ilk siyahi başkan yardımcısı olacak isim tüm dünyada gündeme geldi…

ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris oldu!

KAMALA HARRIS KİMDİR?

Harris, geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının tarafından soykırım olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato'ya sunan isimler arasında yer almıştı.

Jamaika ve Hindistan kökenli ailenin çocuğu

55 yaşındaki , Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964'te Kalifornia'da doğdu.

Howard Üniversitesi'nde okuyan Harris, ardından Californiya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu.

2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.

ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris oldu!

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.

Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını söylemişti.

Ancak aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020'de 'a destek verdiğini duyurdu.

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Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir?
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