Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kimdir?

Tüm dünyada heyecanla beklenen ABD başkanlık seçimlerinde sona gelindi ülkenin yeni başkanı Joe Biden olurken öte yandan ilk siyah başkan yardımcısı olacak olan Kamala Harris de dünyanın gündemindeki yerini aldı. 55 yaşındaki yeni ABD Başkan yardımcısının Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olduğu biliniyor. Peki, Kamala Harris kimdir? ABD'nin ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında ve kökeni ne? İşte tüm detaylar…
Donald Trump'ın seçimlerde kaybetmesi üzerine ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu. Demokrat Parti Başkan adayı ve Amerika'nın yeni başkanı Biden ise yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti. Öte yandan ülkedeki ilk siyahi başkan yardımcısı olacak isim tüm dünyada gündeme geldi…
Harris, geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının ABD tarafından soykırım olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato'ya sunan isimler arasında yer almıştı.
Jamaika ve Hindistan kökenli ailenin çocuğu
55 yaşındaki Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964'te Kalifornia'da doğdu.
Howard Üniversitesi'nde okuyan Harris, ardından Californiya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.
2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu.
2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.
2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.
Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını söylemişti.
Ancak aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020'de Joe Biden'a destek verdiğini duyurdu.