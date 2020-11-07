‘Kazanan adayla yolumuza devam edeceğiz’

"Biz bu çerçevede Amerika'da başkan her kim olursa olsun çalışmalarımıza devam ederiz. Diplomatik yollarla devam ederiz, tüm kanalları kullanırız. Biz bu süreci takip edeceğiz. Seçim sonuçlandığı zaman kazanan adayla biz Türkiye olarak diğer ülkeler gibi yolumuza devam edeceğiz. Orada bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Hiçbir ülkenin buna Amerika da dahildir, bölgede Türkiye'ye rağmen ve Türkiye'yi dışlayarak herhangi bir dış politikasını, programını hayata geçirme şansı yoktur. Bu zaten defalarca gözlemlenmiştir. Bunu gerek Biden gerek Trump'ın da ve ekibinin de görmeme şansı yok zaten. Ona göre çalışmalar başlayacak, devam edecek."Yeni başkanın S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığıyla ilgili bir soru üzerine Oktay, "Türkiye'yi kimse yaptırımlarla tehdit etmemeli. Türkiye yaptırımlardan korkan, çekinen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Yaptırımlar bizim azmimizi, kararlılığımızı daha da artırır. Türkiye ile sorunların çözümüyle ilgili gerçekten yol almak isteyen bilir ki bu tehditten, yaptırımdan değil, karşılıklı diplomasi ve diyalogdan geçer. Ben Amerikan yönetiminin de dünyadaki diğer ülkelerin de bunu gördüğünü veya göreceğini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.