‘Kentsel dönüşüm kararı % 51 payla alınmalı’

İzmir depremi, birçok bina sakinin, oturdukları yapı çürük olmasına rağmen kentsel dönüşüm için anlaşamamaları nedeniyle çözümsüzlük haliyle yaşamlarına devam ettiklerini gösterdi. 8 yıl önce çıkan kentsel dönüşüm yasasında her ne kadar parsellerin kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usullerle yeniden değerlendirilmesinde öncelikle oybirliği ile anlaşma sağlanması istense de pratikte, arsa sahiplerinin en az 3'te 2'sinin arsa payı çoğunluğunun noter huzurunda yaptığı sözleşmeyle süreç başlıyor. Ancak bunun için bile kat malikleri biraraya gelemediği gibi ortak karar da alamıyor. Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 2012 ve 2018'de 'çürük' raporu verildiği ancak iddiaya göre bina sakinlerinin yıkım için anlaşamadığı, pekçok ev sahibinin evini satarak taşındığı ve dairelerin kiraya verildiği ortaya çıktı. Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, "Riskli yapılarda dönüşüm için gerekli olan 2/3 arsa payı çoğunluğu muhakkak yüzde 51'e çekilmeli ve süreç hızlanmalı. Bu konuda acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Aksi halde kentsel dönüşüm etkin olmayacak, geçmiş yıllardan gelen birçok sorun devam edecektir" dedi.