Korona şikayet hattına gelen ihbarlara inanamayacaksınız!

"21 MİLYON 878 BİN 912 TL PARA CEZASI"

22 Ağustos -31 Ekim tarihleri arasında 2 bin 384 vatandaşı uyararak eğitime aldıklarını ifade eden Demir, "Yaklaşık 21 bin 566 vatandaşımıza, yaklaşık 21 milyon 878 bin 912 TL para cezası uygulaması yaptık. Kurallara uymayan iş yerlerimizden 159 tanesine uyarı cezası verdik. 1 iş yerine kapatma cezası verdik. 314 iş yerine ise 562 bin 268 TL kadar para cezası uyguladık. Samsun şu anda ipleri elinden kaçırmış değildir. Okullarımız açıldı. Rakamları okul okul, sınıf sınıf izliyoruz. Tehlike gördüğümüz okulsa okulu, sınıfsa sınıfı kapatmaktan imtina etmiyoruz" açıklamasında bulundu.



"2 HAZİRAN 13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YÜZDE 300'LERE VARAN POZİTİF VAKA SAYISIYLA KARŞILAŞTIK"

Çok titiz vatandaşların olduğunu ve az bir ateşi çıksa Kovid-19 olduğunu sanan vatandaşların bulunduğunu anlatan Demir, "İnsanlar 'hemen ambulans gönderin. Ölebilirim. Sorumlusu siz olabilirsiniz' diyebiliyor. Ama Kovid-19 bilgilendirme hatlarımız 7/24 faaliyette. 112'de de bilgilendirmemizi yapıyoruz. 'Ben virüs olmak istemiyorum' diyen vatandaş virüsle karşılaşmaz. Ama siz her önünüze gelenle konuşursanız, yakın temasta bulunursanız virüs bir yerde yakalar. Ama buna rağmen de virüs olabilir miyiz olabiliriz ama bile bile lades dememek lazım. Cenaze merasimleri kısıtlanmadan önce aynı gün içinde 72 yaşında bir vatandaşımızın saat 11.00'de Çarşamba'da bir cenazeye katıldığını ve saat 14.00'te Salıpazarı'nda bir cenazeye katıldığını tespit ettik ve vatandaşa ceza uygulamasında bulundu. Sen şimdi cenazeye katılmasan da o cenaze defnedilecek sen kendini korusana. Biz mesela sadece 2 Haziran'la 13 Ağustos arasında o düğünlerin fiziksel mesafeli serbest bırakıldığı dönemde Samsun'da yüzde 300'lere varan pozitif vaka sayısıyla karşılaştık. Okulların açılması bizim istatistiklerimizi alt üst etmedi. Gayet mantıklı seyrediyor. Rakamlar oldukça düşük geliyor. Pozitif ve temaslı öğrencilerimize baktığımızda hepsinin okuldan değil de aileden ve çevreden getirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.