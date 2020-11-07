Mahrem yapılanma operasyonu: 60 gözaltı

FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasında orduya sızdırılan askerlere sivil imamlık yaptığı belirlenen ve aralarında profesör, doçent, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 89 sivil imam daha deşifre oldu. Mahrem yapılanmada FETÖ'cü subay ve astsubaylardan sorumlu "öğretmen" ve "müdür" gibi pozisyonlardaki şüphelilerden 29'unun aktif kamu görevlisi olduğu belirlendi. İtirafçı olan örgüt üyelerinin ifadeleriyle deşifre edilen zanlılar arasında isimleri gizli tutulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görevli bir profesör, Munzur Üniversitesi'nden bir doçent, Konya Teknik Üniversitesi'nden bir doktor öğretim görevlisi ile Atatürk Üniversitesi'nden de bir araştırma görevlisinin bulunduğu öğrenildi. 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. 20 kişi de aranıyor.