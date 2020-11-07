Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in bilincinin yerinde olduğu, genel seyrinin iyiye gittiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:40 ABONE OL
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında açıklama yapıldı. Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber, enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

- 62 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA