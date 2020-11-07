Müteahhidi farklı olan bina yıkılmadı!

Deprem sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Barış Sitesi örneğinde, 4 blok aynı ada parsel üzerinde. 3 blok yıkılıyor, 1 blok yıkılmıyor. Oranın enteresan bir hikayesi var. 3 bloğu yapan müteahhit aynı. İflas edip gidiyor. Diğer bloğu başka bir müteahhit ve başka ustalar yapıyor. Oradaki son müteahhit bunu mühendis eşliğinde yapmış, iyi kontrol etmiş ve bina yıkılmamış. Aslında burada çıkaracağımız çok güzel bir ders var" dedi. İzmir'in 2001'den bu yana yapı denetime tabi olduğunu aktaran Şahin, "Yapı denetimli hiçbir binamız yıkılmadı. Bayraklı bölgesinde de toplam 2 bin 965 yapı denetimli binamız var. Bunun 2 bin 299'u bitmiş bina. Depremde ayakta kalmış binalar" dedi.