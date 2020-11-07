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Haberler Gündem Haberleri Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () başkanı Murat Uysal’ın görevden alındığı ve yerine Maliye eski bakanı ’ın atandığı son dakika haberi olarak duyuruldu. En son Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüten Ağbal’a ilişkin detaylar, 'de yayımlanan son dakika ile TCMB yeni başkanı olarak atanması sonrasında Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 00:21 Son Güncelleme: 8.11.2020 00:21 ABONE OL
Naci Ağbal kimdir? TCMB Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

Bir süredir Murat Uysal'ın yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine, yayımlanan son dakika ile Maliye eski bakanlarından Naci Ağbal2ın atandığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüten Ağbal'a ilişkin bilgiler, kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılmaya başladı. Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından bulabilirsiniz…

NACİ AĞBAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Naci Ağbal'a ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara ilişkin detaylar ve son dakika haberleri şöyle;

Naci Ağbal kimdir? TCMB Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

NACİ AĞBAL KİMDİR?

, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal kimdir? TCMB Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

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Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
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