Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

Bir süredir Murat Uysal'ın yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine, yayımlanan son dakika Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Maliye eski bakanlarından Naci Ağbal2ın atandığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüten Ağbal'a ilişkin bilgiler, Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılmaya başladı. Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından bulabilirsiniz…

NACİ AĞBAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'a ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara ilişkin detaylar ve son dakika haberleri şöyle;