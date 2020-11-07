Son dakika: Aliyev dünyaya duyurdu! Azerbaycan ordusu 16 kritik noktayı daha ele geçirdi! Hocalı'ya da girildi...

Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

AZERBAYCAN ORDUSU ARTIK HOCALI'DA, BÖLGENİN İLK KÖYLERİ KURTARILDI

Aliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Füzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavent'te de 2 köyün kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

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