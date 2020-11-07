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Son dakika: Aliyev dünyaya duyurdu! ordusu 16 kritik noktayı daha ele geçirdi! 'ya da girildi...

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı , 16 köyün daha işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu 'ya da girdi. Bölgede iki köy işgalden kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: Aliyev dünyaya duyurdu! Azerbaycan ordusu 16 kritik noktayı daha ele geçirdi! Hocalı'ya da girildi...

Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

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Aliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Füzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavent'te de 2 köyün kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

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Son dakika: Aliyev dünyaya duyurdu! Azerbaycan ordusu 16 kritik noktayı daha ele geçirdi! Hocalı'ya da girildi...
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