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Son dakika: Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ meseleleri ele alındı.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 22:33 Son Güncelleme: 7.11.2020 22:57 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
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