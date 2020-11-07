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Son dakika: El-Bab'da bomba infilak etti

Son dakika haberi: 'nin kuzeyindeki El-Bab'da bulunan bomba düzeneği güvenli bölgeye taşınmak istenirken infilak etti. 3 polis hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 15:00 ABONE OL
Son dakika: El-Bab'da bomba infilak etti

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 23 Şubat 2017'de DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'ın merkezindeki Bab Hastanesi yakınlarında bulunan boş arazide, bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Düzenek, yerel polis güçlerince güvenli bölgede patlatılmak üzere kent merkezi dışına taşınmak istendi. Ancak bu sırada infilak etti. Patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Bombanın terör örgütü DEAŞ döneminden kaldığı öğrenildi.

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Son dakika: El-Bab'da bomba infilak etti
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