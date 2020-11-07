Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...

Kadıköy'deki Kurbağalıdere ve Kuşdili bölgesi de kil ve çamurdan oluşan riskli zemine sahip yerler. Bu yumuşak tabaka deprem büyütmesi yaratabilir.

Çok konuşulmayan, dile getirilmeyen zemini riskli yerler arasında Kasımpaşa, Beşiktaş, Göktürk, Vatan Caddesi de yer alıyor. İstanbul'da insan eliyle yapılan dolgu alanlar da çok riskli."

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan da İstanbul'un zemin açısından İzmir'e göre daha şanslı bir kent olduğunu belirterek, "Şehrin büyük kısmı kaya zemin üzerine oturuyor.