Son dakika: İzmir depremi sonrası günyüzüne çıktı! 3'te 2 çıkmazı için uzman isimden flaş öneri

ACİL YASAL DÜZENLEME GEREKLİ

SABAH'a konuşan Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşümdeki tıkanıklığı ortadan kaldırmanın yollarını anlattı. Çiğdem Kezer, "Riskli yapılarda dönüşümü başlatmak için gerekli olan 2/3 arsa payı çoğunluğu muhakkak yüzde 51 arsa payı çoğunluğuna çekilmeli ve dönüşüm hızlanmalıdır. Bu konuda acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Aksi halde kentsel dönüşüm süreci yavaş olup etkin olmayacak geçmiş yıllardan gelen birçok sorun devam edecektir" dedi. Kentsel dönüşümdeki sorunları, 'Hukuki', 'İmarla ilgili teknik' ve 'beşeri' olmak üzere 3 başlık altında toplayan Kezer şunları söyledi:

YETERLİ ÇOĞUNLUK YÜZDE 51 OLMALI

"Kentsel dönüşümdeki anlaşmazlıklar, kat maliklerinin metrekare, müteahhit, teminat, teknik şartname, yönetim planı gibi konularda anlaşamamalarından kaynaklanıyor. Kimi zaman 'benim seçtiğim müteahhit olsun, diğeri olmasın', 'ben en iyisini biliyorum', 'benim dairemin şerefiyesi en yüksek olsun' düşüncesiyle anlaşamıyorlar.