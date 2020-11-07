Son dakika: İzmir depremi sonrası günyüzüne çıktı! 3'te 2 çıkmazı için uzman isimden flaş öneri

Kentsel Dönüşüm Yasası olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasanın çıkmasının üzerinden 8 yıl geçti. Yasada her ne kadar parsellerin kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usullerle yeniden değerlendirilmesinde öncelikle oybirliği (yüzde 100) ile anlaşma sağlanmasını istense de pratikte, arsa sahiplerinin en az 3'te 2'sinin arsa payı çoğunluğunun noter huzurunda yaptığı sözleşmeyle süreç başlıyor.
Ancak bunun için bile kat malikleri biraraya gelemediği gibi ortak karar da alamıyor. Komşular arasında geçmişten gelen anlaşmazlıklar, yaşadıkları diyaloglar, aralarındaki davalar, müteahhit seçimindeki kararsızlıklar, insanların kendi tercihleri doğrultusunda hareket edilmesini istemeleri gibi nedenlerle süreç işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
İZMİR'DE ANLAŞMAZLIK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
Yıllardır binalarının yapılmasını bekleyen mağdur insanların sayısı hiç de azımsanamayacak kadar fazla. Bunun en çarpıcı örneği İzmir'deki depremde günyüzüne çıktı. 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği, yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ancak iddiaya göre bina sakinlerinin yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındı. Yıkım yapılamayınca da bina çöktü ve çok sayıda masum canımız hayatını kaybetti.
ACİL YASAL DÜZENLEME GEREKLİ
SABAH'a konuşan Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşümdeki tıkanıklığı ortadan kaldırmanın yollarını anlattı. Çiğdem Kezer, "Riskli yapılarda dönüşümü başlatmak için gerekli olan 2/3 arsa payı çoğunluğu muhakkak yüzde 51 arsa payı çoğunluğuna çekilmeli ve dönüşüm hızlanmalıdır. Bu konuda acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Aksi halde kentsel dönüşüm süreci yavaş olup etkin olmayacak geçmiş yıllardan gelen birçok sorun devam edecektir" dedi. Kentsel dönüşümdeki sorunları, 'Hukuki', 'İmarla ilgili teknik' ve 'beşeri' olmak üzere 3 başlık altında toplayan Kezer şunları söyledi:
YETERLİ ÇOĞUNLUK YÜZDE 51 OLMALI
"Kentsel dönüşümdeki anlaşmazlıklar, kat maliklerinin metrekare, müteahhit, teminat, teknik şartname, yönetim planı gibi konularda anlaşamamalarından kaynaklanıyor. Kimi zaman 'benim seçtiğim müteahhit olsun, diğeri olmasın', 'ben en iyisini biliyorum', 'benim dairemin şerefiyesi en yüksek olsun' düşüncesiyle anlaşamıyorlar.
Eğer kentsel dönüşümle ilgili işlemleri başlatmak için yeterli çoğunluk yüzde 51 arsa payına düşürülürse bu durumda da diğer çoğunluğun mülkiyet hakkı ihlal edilmemeli. Hukuki ihtilafların çözümü için başvurulan yargı da adaletli ve mülkiyet hakkını koruyan kararlar vermelidir.
Çünkü, her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Önemli olan herkesin düşüncesine saygı göstererek en doğru ve en sağlam adımlarla dönüşümü sağlamaktır. Yaşadığımız acıları unutmayalım. Lütfen önlemlerimizi en hızlı ve etkin şekilde alalım."