Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki: Bu bir eşkıyalıktır

Fransa'nın Albertville kentinde, onlarca polis sabahın erken saatlerinde evlere baskın düzenleyerek, 10 yaşındaki 3'ü Türk dört çocuğu 11 saat boyunca gözaltında tuttu. Çocukların okulda terörü savundukları iddia edildi. Fransa'nın alçak hamlesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop çok sert çıktı.

ŞENTOP: BU BİR EŞKIYALIKTIR

Şentop, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz" dedi.

Fransa polisinin 10 yaşındaki küçük çocuğa dehşeti yaşattığı anlar kamerada! | Video