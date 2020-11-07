Son dakika: PKK’lı terörist Duran Kalkan’ın fotoğrafçısı Adana’da yakalandı

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİP SERVİS EDİYORMUŞ

Terör örgütü üyesi İbrahim Karakaş'ın PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan Duran Kalkan'ın telsizcisi ve aynı zamanda fotoğrafçısı olduğunu ortaya çıkardı. Karakaş'ın Kalkan'ın yanı sıra diğer yöneticileri ile teröristlerin eğitimlerinin fotoğrafları ve görüntüleri çekip kendilerine yakın gazete ve TV'lere servis ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş cezaevine konuldu.