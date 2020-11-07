Son dakika: PKK’lı terörist Duran Kalkan’ın fotoğrafçısı Adana’da yakalandı

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı ve telsizcisi olduğu ortaya çıkan 30 yaşındaki İbrahim Karakaş, terör ekiplerinin düzenlediği operasyonla Adana'da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi Karakaş tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da yaşayan ve 2016 yılında yasadışı yollarla Kuzey Irak'a geçen İbrahim Karakaş'ın kamplarda 1 yıl kaldıktan sonra tekrar dönen İbrahim Karakaş'ın Adana'da Seyhan ilçesinde saklandığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla İbrahim Karakaş'ı gözaltına aldı.
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİP SERVİS EDİYORMUŞ
Terör örgütü üyesi İbrahim Karakaş'ın PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan Duran Kalkan'ın telsizcisi ve aynı zamanda fotoğrafçısı olduğunu ortaya çıkardı. Karakaş'ın Kalkan'ın yanı sıra diğer yöneticileri ile teröristlerin eğitimlerinin fotoğrafları ve görüntüleri çekip kendilerine yakın gazete ve TV'lere servis ettiği öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş cezaevine konuldu.