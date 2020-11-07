SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

7 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 139.675

HASTA SAYISI: 2.483

VEFAT SAYISI: 81

İYİLEŞEN SAYISI: 1928

HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 145.241

HASTA SAYISI: 2.436

VEFAT SAYISI: 83

İYİLEŞEN SAYISI: 1914



AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.