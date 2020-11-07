Sosyal market hizmete açıldı

İzmir'deki depremden zarar görenler, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem "Sosyal yardımların yerine ulaşması için iyi bir sistem kuruldu. Hem giyim hem de hijyen üzerine iki çadırımız bulunmakta. Türkiye'den gelen bütün yardımları depoladığımız devasa bir yerimiz var. Raflarımız boşaldıkça hemen takviye ediliyor. Bunlar, tamamen Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar" diye konuştu.