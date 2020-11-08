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Cumhurbaşkanı Aliyev, ve 'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ve Milli Savunma Bakanı 'ı kabul etti.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 16:25 ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplere yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti
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