Bitme noktasına gelen örgüt orman yakıyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları" başlıklı analiz hazırladı. Oğuz Güngörmez ve Aslıhan Alkanat tarafından hazırlanan analizde yaz aylarında Türkiye ile eş zamanlı olarak dünyanın birçok yerinde orman yangınları olduğu, dünyadaki yangınlardan farklı olarak Türkiye'deki birçok yangının "çevre terörizmi" yöntemlerine başvuran PKK'nın sabotajları sonucunda gerçekleştiği kaydedildi. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren PKK'nın şehir ve kırsaldaki operasyonel kapasitesine darbe vurduğu belirtilen yazıda, bu durumun örgütün dönem dönem uygulamaya koyduğu "çevre terörizmi" yöntemlerine yeniden ağırlık vermesine neden olduğu belirtildi. Analizde, PKK'nın Türkiye'de temmuz- ağustos döneminde, özellikle yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde orman sabotajları gerçekleştirerek dikkati çekmeye çalıştığına işaret edildi. Analizde örgütün, tabanına hala aktif olduğunu göstermek ve propaganda için daha az maliyetli olduğu için çevre terörizmi yöntemlerine başvurduğu değerlendirmesi yapıldı. ANKARA