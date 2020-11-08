Dink davası hâkimine FETÖ davası

Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski üyesi olup meslekten ihraç edilen hâkim Bünyamin Karakaş ve eşi hâkim Nesibe Karakaş hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan dava açıldı. Hâkim Karakaş'ın örgüte ait hâkim-savcı evlerinde kaldığı, halen FETÖ'den yargılanan hâkim eşi ile örgütsel evlilik yaptığı öne sürüldü. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 13 Şubat tarihli genel kurul toplantısında FETÖ ile bağlantılı olduğuna karar verdiği 227 hâkim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine karar vermişti. Çift İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.