Düzenlerini bozduklarımız bizden nefret eder

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadyumu'nda AK Parti 7. Olağan kongresine ardından Kahramanmaraş- Göksun yolu açılış törenine katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın iki programda yaptığı konuşmaların satırbaşları;



YÜZ YIL ÖNCE BİZİ YOK ETMEK İSTEDİKLERİ ANADOLU TOPRAKLARINDAN YENİ BİR SİLKİNİŞ MÜCADELESİ VERİYORUZ: En az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir silkinişle, yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Kurulduğumuz günden itibaren 'AK Parti millettin partisidir' dememizin nedeni budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu tünellerinin açılışını yaptı | Video



TÜM DOSTLARI KUCAKLAYAN ULU BİR ÇINAR GİBİ BÜYÜYORUZ: Son 2 yılda teşkilatlarımızın 3'te 2'sini yeni vizyonlar, yeni isimler ile güçlendirirken, vefayı da bırakmadık. Tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Önümüze, arkamıza bakmadan davamızı yürütmeye devam ediyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece, gündüz çalışıyoruz. Milletin partisinin yöneticileri her daim milletin içinde olma mecburiyetindedir. Kim millet ile gönül bağını kopartıyorsa partisi ile bağlarını koparıyor demektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin ta kendisi. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10'a katlayan yatırımlarımız var.



HAMDOLSUN YILMADIK, DİK DURDUK: Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve saldırılar da ona göre artıyor. İstiklal Harbi sonrası bir kalkınma başlatan Türkiye tek parti CHP'sinin çapsızlığı yüzünden başarısız olmuştur. Ülkemizle aynı şartta yola çıkan pek çok ülke zenginleşir gelişirken, biz enerjimizi boş şeyler ile tükettik. İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden beri yaşadıklarımızı hatırlayın. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, o 'Gezi'cileri, çukurcuları hatırlayın. Hamdolsun dik durduk, terör ile teröristler ile mücadele verdik. Yılmadık, usanmadık, askerimiz, jandarmamız, polisimizle mücadele verdik. Ama başardık. Şairin dediği gibi biz buraya tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik. Önümüzü kesmeye çalışanlara asla boyun eğmedik. Ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar kattık. Türk milletini tarihi ve değerleri ile aşağılamaya çalışanlara ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik. Medeniyetimiz, coğrafyamızı kan ile, gözyaşı ile, sömürü ile boğmaya çalışanlara izin vermedik. Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz varız.



YÜKSELDİKÇE ŞİMŞEKLERİ ÜSTÜMÜZE ÇEKİYORUZ: Bizi sevmeyen karşımızda duranlar, ne işin var Suriye'de, ne işin var Libya'da diyenler. Bizi bu yüzden sevmiyorlar. Bizi kardeşlerimiz sever, bizi mazlumlar sever. Bizden zalimler nefret eder, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye yükseldiği için şimşekleri üstüne çekiyor. Vesayeti kaldırmasaydık, terör örgütlerinin başını ezmesek kimse bize yan gözle bakmazdı. IMF'ye olan borcu ödemesek kimse bizden şikayet etmezdi. Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik. Yılmadık, usanmadık, askerimizle, polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik. Sonunda kazandık.



KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYORUZ: Bu topraklarda yeni eserler vermek için karıncalar gibi çalışıyoruz. Bugün K.Maraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Unutmayın yol medeniyettir ve bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun.



7 GÜZEL ADAMA VEFA İÇİN 'EDEBİYAT YOLU' İSMİ VERİLDİ



KAHRAMANMARAŞ'IN bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay'ın, Aşık Mahzuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. Yedi Güzel Adam'ın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik.



YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU



BAŞKAN Erdoğan'ın açtığı, dağlar delinerek yapılan tüneller ile köprü ve yollar sayesinde artık Güneydoğu İç Anadolu'ya, Karadeniz Akdeniz'e en kısa mesafeden bağlanacak. Günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği K.Maraş- Kayseri karayolu Göksun ilçesi güzergâhında 3 etaplı projeyle hem yakıt hem de zaman tasarrufunun yanında ölümlü kaza riski de minimum düzeyde azalacak. Zorlu bir coğrafya olmasına rağmen ekolojik denge korunarak yapılan projeyle K. Maraş'tan Kayseri'ye ulaşım 45 dakika, Ankara'ya ulaşım 55 dakika kısalıyor. Bu kısalmalar sayesinde sürücüler amortisman ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Proje ayrıca Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak. Kahramanmaraş, bir ticaret merkezi ve transit geçiş noktası haline gelecek.



'KARABAĞ'DA ZAFERE YAKLAŞIYORUZ'



BU sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz.



'AYIN 15'İNDE BAHÇELİ'YLE BERABER KIBRIS'TAKİ MARAŞ'TA PİKNİK YAPACAĞIZ'



KKTC'de Türkiye'yi seven, kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayın 15'inde Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı heyeti olarak Kıbrıs'ta olacağız, törenlere katılacağız. İnşallah orada Kapalı Maraş'ta şöyle bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, bu gecikti. Ama artık yapacağız.