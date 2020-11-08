FETÖ’de çözülme devam ediyor

FetullahçıTerör Örgütü'nde (FETÖ) çözülme sürüyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Ankara'da yürütülen ankesör soruşturmasında örgütün mahrem abileriyle irtibatı ortaya çıktıktan sonra 14 ilde gözaltına alınan 25 astsubaydan 11'i itirafçı oldu. Astsubaylar bu zamana kadar deşifre olmamış 14 ismin de aralarında bulunduğu 80 FETÖ'cüyü örgütsel görevleriyle ifşa etti. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. 9 örgüt üyesi ise halen aranıyor.