Gaziantep'te de sigaraya yasak

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanarln İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkmasının yasaklanmasına, insan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarında maske kullanımını ihlal ederek yada maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

SİGARA İÇMELERİ YASAKLANDI



Kurul, işyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerini yasakladığı gibi pazarcıların da çalışma alanında sigara içmelerini yasakladı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK



Valilik tarafında açıklanan kararları ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.