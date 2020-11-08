MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na: Damat Feritleri hatırlatıyor

Karikatürde; Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer alıyor.

"İNGİLİZCESİ DAHA ŞEDDELİ"

Erkan Akçay, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun henüz resmi sonuç açıklanmadan Biden ve yardımcısı için yayınladığı kutlama mesajının İngilizcesi daha şeddeli: 'Dört gözle bekliyorum, can atıyorum, sabırsızım!' diyor. Türkiye düşmanı ve Ermeni lobilerinin öncüsü Kamala Harris'i kutlaması da ayrıca manidar.

"Kılıçdaroğlu bu mesajıyla tarihimizdeki İngiliz Kamil Paşayı, Moskof Kamil Paşayı ve Damat Ferit'leri hatırlatıyor! Amerikan Paşası Kılıçdaroğlu Paşa!"

BAHÇELİ'NİN "BİDEN'DEN DAHA ÇOK BİDEN'Cİ, TRUMP'TAN DAHA ÇOK TRUMP'ÇI OLMAK YANLIŞTIR" MESAJINI PAYLAŞTI

Erkan Akçay; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "ABD'nin Başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi hem de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır. Ancak Biden'den daha çok Biden'ci, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir" ifadelerini paylaştı ve "Nokta" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "JOE BİDEN VE YARDIMCISI KAMALA HARRİS'I TEBRİK EDERİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 7 Kasım saat: 23.03'te yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti: "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."