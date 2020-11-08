Müslümanları fişliyorlar

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle terörist muamelesi gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak 11 saat karakolda sorgulanan 3'ü Türk, 1'i Cezayir kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı. İşte Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söyledikleri" için öğretmenleri tarafından polise ihbar edilen çocuklar ve ailelerinin düşünceleri:"Sabah 6.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde kapımıza vurdu. Yüzleri maskeli 8-10 tane terörle mücadele polisi uzun namlulu silahlarla içeri girdi ve kızım E.'yi sordu. 'Terörizmle alakalı suçlanıyor' dediler. Beni, eşimi, iki oğlumu ve kızım E.'yi salonda oturttular. Ayağa bile kalkmamıza izin vermediler. Hiçbir belge veya tutanak sunmadan evde arama yaptılar. Şoka girdik. Bize terörist muamelesi yaptılar. Sabah 09.00'da bizim de polis merkezine gelmemizi istediler. Polis kızımı götürmeden duvarlardaki Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çekti. Kızımın odasındaki dini kitaplarını yerlere döktüler, fotoğraflarını çektiler. Sonra çocuğumu alıp gittiler. Hiçbir yazılı belge veya tutanak verilmedi." Yıldırım polisin sorguda kendilerine 'Siyasi görüşünüz ne' diye sorduklarını söyleyerek "Namaz kılıyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz? Çocuklar camiye gidiyor mu? Çocuklar camide dini eğitim alıyor mu? Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki siyasi görüşünüz nedir?' gibi sorular sordular. İfademiz bittikten sonra parmak izimizi aldılar. Beyaz bir duvara götürerek teröristlere yapılan muamele gibi hem karşıdan, hem sağdan hem de soldan resmimizi çektiler. Polis, Müslümanları fişliyor" dedi.Yıldırım, "Hz. Muhammed karikatürlerini öğrencilere gösterdikten sonra öldürülen öğretmen Samuel Paty hakkında bir anket düzenlemişler. Benim çocuğum da 'O öğretmenin öldürülmesine üzüldüm. Ama keşke o da o karikatürleri yayınlamasaydı' demiş. Ama öğretmenler bu ifadesini başka bir algıyla polise aktarmış. Okul müdürüne dava açacağım" diye konuştu. E.. ise "Karakolda çok korktum, polis bana camiye gidip gitmediğimi sordu" dedi.Bu devlet eliyle yapılanbir eşkıyalıktır. Şimdi iş iyiceçığırından çıkmış gibi. İslam dinineve onun Peygamberine hakaretinötesinde, bu hakaret edenleritasvip etmeyi de zorunlu kılacakbirtakım adımlar atıldığını görüyoruz.Bunun hesabı, mutlakahukuk içerisinde sorulmalıdır.10yaşındaki çocukları gözaltınaalmak hangi insanlığıngöstergesidir. Bir Türkiye,bir İslam düşmanlığıortaya çıkıyor.Eşim işe gittiktensonra uyumuştum. Polisler sabah07.30'a doğru evimizi bastı. Arama belgesigöstermeden doğrudan evin içindeoğluma baktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerininfotoğraflarını çektiler. Hiçbir açıklamayapmadan oğlum Y.E.'yi götürdüler.Diğer çocuklar da korku içinde olanlarıizledi. Daha sonra ben ve eşim karakoldaifade verdik. 'Macron ile Erdoğan'ınkavgasına ne diyorsun' dediler. Bende 'Karışmıyorum, bunlar politik işler'dedim. Bana neden başımı kapattığımısordular. 'Eşin mi zorluyor' dediler. Bende 'Müslüman olduğum için, kendimistediğim için kapatıyorum.'dedim.Karakolda oruç,namaz ve camiyle ilgili sorularsordular. Ben de cevap olarak'Evet. Camiye gidiyorum, Ama oruçlarımısadece pazartesi tutuyorum çünküokulum var' dedim.Polis 07.10'da kapıyaçok sert şekilde vurdu. Zaten çocuk kapıyı açaraçmaz direkt içeri saldırdılar. 7-8 kişilerdi hiçbirsoru-cevap olmadı. 3-4 tanesinin yüzü kapalıydı."Oğlun teröristleri savunuyor, onu almaya geldik"dediler. Oğlumu yatağından uyandırdılar, çokkorktu ve ağlamaya başladı. Evdeki kitapların tektek fotoğrafını çektiler. Bu muameleyi hak etmedik.Çocuklarımın psikolojisi düşünülmeden yapılmış birhareketti bu. M.E.'nin öğretmeni hakkında savcılığasuç duyurusunda bulunacağım. Fransız öğretmenPaty'nin öldürülmesi bizi üzdü. Bu cinayetin sorumluluğuMüslümanlara yüklenemez. Cinayetin faturasınıMüslüman toplumu olarak hepimize kesmeyebaşladılar. O kişiyi Müslüman kökenli biri katlettiğiiçin şu an en küçüğümüzden başlayarak terörist ilanetmeye başladılar. Fransa'daki Türk toplumununalnı açık yüzü ak. Türk milleti olarak hiçbir zamanbu tür olaylara karıştığımızı ben duymadım.Fransızlar her zaman ifade özgürlüğünden bahsediyor. Kendileri konuşunca bir şey yok. Ama biz konuşunca hemen içeri atıyorlar. Nerede insan hakları. Çifte standart var. Oğlumun aynı öğretmenden ders almasını istemiyorum.Polis yatağımda uyandırıp götürdü. Çok ağladım. Camiye gidip gitmediğimi sordular.Öğretmen tehditedilmiş. Beni suçladılar.Evim basıldı.Oğlum terörist değil. Henüz reşit bile değil.Buna rağmen tek başına sorguya çekmekne demek! Haklarımızı arayacağız.