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Fransız polisinin evlerini bastığı, 11 saat sorguya çektiği 3’ü Türk 4 çocuğun aileleri: Terörist muamelesi gördük. ‘Erdoğan-Macron tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz’ gibi sorular sordular. Evimizdeki Kuran ayetlerinin, dini kitapların fotoğraflarını çektiler. Dava açacağız

Giriş Tarihi: 8.11.2020 ABONE OL
Müslümanları fişliyorlar
Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle terörist muamelesi gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak 11 saat karakolda sorgulanan 3'ü Türk, 1'i Cezayir kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı. İşte Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söyledikleri" için öğretmenleri tarafından polise ihbar edilen çocuklar ve ailelerinin düşünceleri:

'SİYASİ GÖRÜŞÜN NE!'

Gümüşhaneli baba Servet Yıldırım ve 10 yaşındaki kızı E.: "Sabah 6.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde kapımıza vurdu. Yüzleri maskeli 8-10 tane terörle mücadele polisi uzun namlulu silahlarla içeri girdi ve kızım E.'yi sordu. 'Terörizmle alakalı suçlanıyor' dediler. Beni, eşimi, iki oğlumu ve kızım E.'yi salonda oturttular. Ayağa bile kalkmamıza izin vermediler. Hiçbir belge veya tutanak sunmadan evde arama yaptılar. Şoka girdik. Bize terörist muamelesi yaptılar. Sabah 09.00'da bizim de polis merkezine gelmemizi istediler. Polis kızımı götürmeden duvarlardaki Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çekti. Kızımın odasındaki dini kitaplarını yerlere döktüler, fotoğraflarını çektiler. Sonra çocuğumu alıp gittiler. Hiçbir yazılı belge veya tutanak verilmedi." Yıldırım polisin sorguda kendilerine 'Siyasi görüşünüz ne' diye sorduklarını söyleyerek "Namaz kılıyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz? Çocuklar camiye gidiyor mu? Çocuklar camide dini eğitim alıyor mu? Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki siyasi görüşünüz nedir?' gibi sorular sordular. İfademiz bittikten sonra parmak izimizi aldılar. Beyaz bir duvara götürerek teröristlere yapılan muamele gibi hem karşıdan, hem sağdan hem de soldan resmimizi çektiler. Polis, Müslümanları fişliyor" dedi.

DAVA AÇACAĞIM

Yıldırım, "Hz. Muhammed karikatürlerini öğrencilere gösterdikten sonra öldürülen öğretmen Samuel Paty hakkında bir anket düzenlemişler. Benim çocuğum da 'O öğretmenin öldürülmesine üzüldüm. Ama keşke o da o karikatürleri yayınlamasaydı' demiş. Ama öğretmenler bu ifadesini başka bir algıyla polise aktarmış. Okul müdürüne dava açacağım" diye konuştu. E.. ise "Karakolda çok korktum, polis bana camiye gidip gitmediğimi sordu" dedi.

'DEVLET ELİYLE YAPILAN EŞKIYALIK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Şimdi iş iyice çığırından çıkmış gibi. İslam dinine ve onun Peygamberine hakaretin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz. Bunun hesabı, mutlaka hukuk içerisinde sorulmalıdır.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 10 yaşındaki çocukları gözaltına almak hangi insanlığın göstergesidir. Bir Türkiye, bir İslam düşmanlığı ortaya çıkıyor.

'NEDEN BAŞINI KAPATIYORSUN' DİYE SORDULAR!

Nevşehirli Mukaddes Akdağ ve 10 yaşındaki oğlu Y.E.: Eşim işe gittikten sonra uyumuştum. Polisler sabah 07.30'a doğru evimizi bastı. Arama belgesi göstermeden doğrudan evin içinde oğluma baktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çektiler. Hiçbir açıklama yapmadan oğlum Y.E.'yi götürdüler. Diğer çocuklar da korku içinde olanları izledi. Daha sonra ben ve eşim karakolda ifade verdik. 'Macron ile Erdoğan'ın kavgasına ne diyorsun' dediler. Ben de 'Karışmıyorum, bunlar politik işler' dedim. Bana neden başımı kapattığımı sordular. 'Eşin mi zorluyor' dediler. Ben de 'Müslüman olduğum için, kendim istediğim için kapatıyorum.' dedim.
Y.E.: Karakolda oruç, namaz ve camiyle ilgili sorular sordular. Ben de cevap olarak 'Evet. Camiye gidiyorum, Ama oruçlarımı sadece pazartesi tutuyorum çünkü okulum var' dedim.

BU MUAMELEYI HAK ETMEDİK

Gümüşhaneli Ayşegül Polat, baba Ömer Polat ve 10 yaşındaki oğlu M.E.: Polis 07.10'da kapıya çok sert şekilde vurdu. Zaten çocuk kapıyı açar açmaz direkt içeri saldırdılar. 7-8 kişilerdi hiçbir soru-cevap olmadı. 3-4 tanesinin yüzü kapalıydı. "Oğlun teröristleri savunuyor, onu almaya geldik" dediler. Oğlumu yatağından uyandırdılar, çok korktu ve ağlamaya başladı. Evdeki kitapların tek tek fotoğrafını çektiler. Bu muameleyi hak etmedik. Çocuklarımın psikolojisi düşünülmeden yapılmış bir hareketti bu. M.E.'nin öğretmeni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Fransız öğretmen Paty'nin öldürülmesi bizi üzdü. Bu cinayetin sorumluluğu Müslümanlara yüklenemez. Cinayetin faturasını Müslüman toplumu olarak hepimize kesmeye başladılar. O kişiyi Müslüman kökenli biri katlettiği için şu an en küçüğümüzden başlayarak terörist ilan etmeye başladılar. Fransa'daki Türk toplumunun alnı açık yüzü ak. Türk milleti olarak hiçbir zaman bu tür olaylara karıştığımızı ben duymadım.

İNSAN HAKLARI NEREDE!

Ömer Polat: Fransızlar her zaman ifade özgürlüğünden bahsediyor. Kendileri konuşunca bir şey yok. Ama biz konuşunca hemen içeri atıyorlar. Nerede insan hakları. Çifte standart var. Oğlumun aynı öğretmenden ders almasını istemiyorum.
M.E : Polis yatağımda uyandırıp götürdü. Çok ağladım. Camiye gidip gitmediğimi sordular.

10 YAŞINDA ÇOCUĞU YALNIZ SORGUYA ÇEKMEK NE DEMEK

'Neden peygamberin karikatürünü çizdiniz?' dediği için gözaltına alınan 10 yaşındaki Cezayir kökenli Ş.H.: Öğretmen tehdit edilmiş. Beni suçladılar.
Baba Nabile Harid: Evim basıldı. Oğlum terörist değil. Henüz reşit bile değil. Buna rağmen tek başına sorguya çekmek ne demek! Haklarımızı arayacağız.

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Müslümanları fişliyorlar
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