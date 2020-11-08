Putin ile Dağlık Karabağ’ı görüştü

Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekâtının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.