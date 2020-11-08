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'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı. , Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:30 ABONE OL
Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı. Buna göre, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde pazar esnafının sigara içmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde, pazar esnaflarının yanı sıra vatandaşlarımızın da maske takılması kuralı ihlaline sebep olabileceğinden pazar yerlerinde sigara içmelerinin yasaklanmasına, pazar alanı dışında sigara içilmesine müsaade edilmesine, denetim ekiplerince bu kontrollerin sağlanması ve aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
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