Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...

| Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...

Diyarbakır İl Komutanlığı ekiplerince Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi. Gelen haberine göre; Mühimmatların teröristler tarafından şehir merkezlerinde kullanılması için yurt dışından kuryelerle gönderildiği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:45 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA | Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...

haberi... Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü tarafından önümüzdeki dönemde başta şehir merkezleri olmak üzere yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine mühimmat sevk edildiğinin belirlendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "Yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine sevk edilen 7 adet Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 2 adet Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 3 adet Rus menşei RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet Rus menşei sevk fişeği, 8 adet müsademeli tapa, 3 adet radyo frekanslı zaman ayarlı EYP yapımında kullanılan role sistemi, 4 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında ele geçirilmiştir." denildi.

SON DAKİKA | Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...

Öte yandan, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Teröristlerin planı böyle bozuldu! Şehirleri kana bulayacaklardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA