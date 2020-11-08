Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 19 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda; 19 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

EGM açıklamasında, "Operasyonda, yaklaşık 500 gr patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur.

Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.