Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Corona virüs denetimi sonrası men edildiler...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

-7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,

-24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,

-10.207 ticari taksi,

-1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),

-63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

• Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,

-105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,

-4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,

-13 iş yeri faaliyetten men edildi,

-6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,

-Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,

-Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.