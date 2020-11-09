10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! Her yıl, 10 Kasım tarihinde Türk milleti de Atatürk'e olan borcunu ödemek için onu rahmet ve sevgi ile anıyor. Bu yılki 10 Kasım etkinlikleri koronavirüse bağlı olarak tedbirli olacak; ancak resimli 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri ile Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü öncesinde anlamlı, duygusal ve özel 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

10 KASIM 2020 RESİMLİ ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

İşte, sosyal medyada ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, özel, duygusal ve resimli 10 Kasım Atatürk mesajları, sözleri ve şiirleri;

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."