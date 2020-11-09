3’er bin dolarlık çocuk istismarı

SABAH, son dönemlerde ormanları yakarak doğaya da nefret saçan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin önemli bilgilere ulaştı. Örgüte katılımın neredeyse sıfıra indiği son dönemlerde; tükenişi gözler önüne seren ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen son üç operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki A.Ö.'nün itirafları, örgütün parayla suçlu devşirmeye başladığını gösterdi. Terör Polisi'nin tespitlerine göre PKK, İstanbul'da arabaları ve iş yerlerini kundaklamaları için 18 yaş altındaki üç çocuğa 3'er bin dolar para verdi ve sözde "Kundak Timi" kurdu. A.Ö. de kiralanan ve Diyarbakır'dan İstanbul'a suç işlemeleri adına getirilen o çocuklardan biriydi. 2020'de farklı tarihlerde park halindeki 6 aracı ve iki iş yerini kundaklayan A.Ö., E.R. ve M.A. gözaltına alındı. "Suça Sürüklenmiş Çocuk" tanımıyla hakkında işlem yapılan ve iki suç ortağıyla tutuklanan F.Ö., itiraflarında araç ve iş yeri kundaklamaları için kendilerine 3'er bin dolar ödeme yapıldığını söyledi ve bölücü terör örgütü PKK'daki çocuk istismarı gerçeğini anlattı. Geçtiğimiz aylarda yine PKK adına araç ve iş yerlerini kundaklama olaylarına karışan 4 kişinin daha bölücü örgütten para aldıkları ortaya çıkmıştı.