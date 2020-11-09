41 yıl hapis cezası bulunan mobilyacı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2006 yılında Antalya'da meydana gelene 'Nitelikli Yağma' suçuyla ilgili olarak aranan şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aynı zamanda da 7 ayrı suçtan aranması olan mobilyacı Ahmet Sekanlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt'ta gizlendiği adreste yakalandı.





Yakalanan Ahmet Sekanlı'nın 2006 yılında Antalya'da meydana gelen olayda birden fazla kişiyle silahlı tehdit, darp, gasp ve hürriyeti tehdit suçları ile 6136 SKM ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarını işlediği tespit edildi.



Ayrıca aynı kişinin 2009 yılında meydana gelen olay da 20 Bin lira çek verdikleri müştekiden çeki zorla geri almak istemeleri sonucunda M.R.D. isimli şahsı darp ederek çeki geri aldıkları, tespit edildi.





Belirtilen iki ayrı olaya karışan ve toplamda 41 yıl 1 ay ve 10 gün kesilmiş cezası bulunan Ahmet Sekanlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.